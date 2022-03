Idoso é assassinado a tiros em assentamento de São Sebastião do Passé

Foto: Divulgação/SSP

Um idoso de 60 anos foi assassinado a tiros na noite do domingo (20) no assentamento Rainha dos Anjos, localizado na zona rural de São Sebastião do Passé – Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Central de Polícia, foram moradores da região que encontraram Erundino Barbosa Simão em via pública, sem vida.

A Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados e o caso foi registrado às 23h30. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A Delegacia da cidade investigará o caso.

