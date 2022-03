Idoso é encontrado amarrado e amordaçado na sala de casa após ter imóvel invadido

Residência foi invadida durante a madrugada desta sexta-feira (11), no município de Estrela de Alagoas.

Um homem de 66 anos viveu momentos de tensão após ter a residência invadida durante a madrugada desta sexta-feira (11), no Centro do município de Estrela de Alagoas, no interior do Estado.

De acordo com as informações, a polícia foi até o local após receber denúncias de populares alegando que o dono do imóvel teria sido rendido por alguns invasores. Ao chegar no endereço, a polícia entrou no local e encontrou o idoso amarrado e amordaçado na sala de casa.

Ele alegou que os supostos autores teriam invadido a residência pela porta dos fundos e portavam armas brancas. Detalhes adicionais apontam ainda que, durante a ação criminosa, foi roubada um televisor, um celular, caixa de som, cartão do banco, documentos e uma quantia de R$ 300 em espécie.

A vítima foi orientada a procurar uma delegacia da Polícia Civil (PC) para realização dos procedimentos cabíveis.