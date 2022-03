Idoso é preso suspeito de esfaquear a esposa enquanto ela dormia

Um homem de 62 anos foi preso na última sexta-feira (25) em Piracanjoba (GO) suspeito de esfaquear a esposa enquanto ela dormia. A mulher de 50 anos levou várias facas nas costas, mas conseguiu fugir e pedir socorro. As informações são do g1.

O homem confessou o crime aos policiais e disse que foi motivado pelas brigas constantes do casal. O crime aconteceu na noite do domingo (20) e, até o cumprimento do mandado de prisão temporária, ele era considerado foragido.

O delegado Leylton Barros afirmou ao G1 que a mulher segue internada desde o dia do crime em estado grave. A defesa do suspeito não foi localizada.

O idoso foi levado para o preo presídio de Piracanjuba e deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele pode pegar até 30 anos de prisão caso seja condenado.

