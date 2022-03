Idoso em vulnerabilidade social é resgatado de casa no Benedito Bentes

Um idoso de 72 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBM/AL) da casa após denúncia de maus-tratos no conjunto Aprígio Vilela, no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Capital, na tarde desta sexta-feira, 11. Seguindo informações, a corporação foi acionada e o homem levado do local consciente, mas bastante debilitado, emagrecido, desidratado,…

Um idoso de 72 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBM/AL) da casa após denúncia de maus-tratos no conjunto Aprígio Vilela, no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Capital, na tarde desta sexta-feira, 11.

Seguindo informações, a corporação foi acionada e o homem levado do local consciente, mas bastante debilitado, emagrecido, desidratado, sem conseguir andar ou falar e com feridas espalhadas pelo corpo. Ele precisou receber atendimento médico na Unidade do Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Jacintinho.

Um guarnição do 5º BPM também esteve no local e verificou que o homem com histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) prévio vivia em situação de extrama pobreza e apresentava sinais de violência física, o que não foi comprovado durante atendimento médico.

Vizinhos informaram que a esposa do senhor de idade, também idosa, havia falecido há alguns meses o que teria prejudicado a assistência dada a ele. Uma enteada seria a única pessoa que o visitava, mas não morava no local. Ela foi contatada e acompanhou o homem durante atendimento médico.

A situação de vulnerabilidade social em que o homem se encontrava será acompanhada.