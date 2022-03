IDP: intensificação do déficit em lucros e dividendos e recuperação dos lucros reinvestidos

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), na conta de renda primária, houve intensificação do déficit em lucros e dividendos, em linha com a recuperação da economia brasileira e com a maior lucratividade das empresas residentes com participação proprietária estrangeira.

IDP e a intensificação do déficit em lucros e dividendos

Dessa forma, as despesas com juros, por outro lado, terminaram 2021 em patamar inferior ao de 2020, resultado de melhores condições financeiras globais e de um câmbio médio mais desvalorizado no ano, o que reduz, em dólares, as despesas de juros dos títulos denominados em reais.

Recuperação dos lucros reinvestidos

Assim sendo, na conta financeira, o investimento direto no país chegou a US$46 bilhões em 2021, US$9 bilhões acima de 2020, com forte recuperação dos lucros reinvestidos, destaca o Banco Central do Brasil (BCB). O resultado ficou abaixo do esperado no último RI (US$52 bilhões), principalmente em função de remessas de lucros mais elevadas em dezembro, mês que sazonalmente concentra esse fluxo.

Investimento Direto no País (IDP)

De acordo com documento oficial do Banco Central do Brasil (BCB), no início de 2022, no entanto, já se observa recuperação das entradas líquidas de Investimento Direto no País (IDP): US$5 bilhões em janeiro e estimativa de US$10 bilhões em fevereiro.

Os investimentos em carteira em 2021 vieram em linha com o projetado no último relatório, de US$21 bilhões, configurando o primeiro resultado positivo desde 2015, analisa o Banco Central do Brasil (BCB) em seu site oficial.

Banco Central aponta saída de investimentos em fundos e ações de empresas brasileiras

O resultado se deve aos fluxos para títulos no país, que chegaram ao maior nível desde 2014, em contexto de aumento do diferencial de juros entre o Brasil e as principais economias desenvolvidas. Conforme informa o Banco Central do Brasil (BCB), no sentido contrário, houve saída de investimentos em fundos e ações de empresas brasileiras, em particular no segundo semestre.

Importante reversão do fluxo de investimento estrangeiro em fundos e ações de empresas brasileiras

No início de 2022, incorporando dados parciais até 18 de fevereiro, houve reversão nesse fluxo, com ingresso relevante de investimento estrangeiro em fundos e ações de empresas brasileiras, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

