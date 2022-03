IF Goiano abre matrículas para vagas remanescentes do Vestibular 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) abriu nesta quinta-feira, dia 17 de março, o período de inscrição para as vagas remanescentes do Vestibular 2022/1. Os interessados podem realizar as inscrições até a próxima terça-feira, dia 22 de março.

As inscrições devem ser feitas por meio do site do IF Goiano. De acordo com o Instituto, não haverá cobrança de taxa para a inscrição.

Podem realizar a inscrição no processo seletivo os estudantes que fizeram as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) das edições de 2016 a 2021, já que a seleção será feita exclusivamente por meio das notas do Enem.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 25 de março. Desse modo, os candidatos poderão entrar com recursos no dia 28 de março.

O resultado final, com a lista final de candidatos aprovados, está previsto para o dia 29 de março. Os estudantes convocados na 1ª chamada devem realizar as matrículas nos dias 30 e 31 de março. Há a previsão de uma 2ª chamada para o dia 5 de abril.

A oferta do IF Goiano para esse processo seletivo é de 400 vagas em diversos cursos de graduação. As oportunidades são para os campi das cidades de Catalão, Ceres, Cristalina, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí.

Conforme o edital, há vagas para os cursos de Agronomia, Zootecnia, Nutrição, Ciências Biológicas, Engenharias, e outros.

Acesse o site do vestibular para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Vestibular 2022 da USP: Fuvest abre período de manifestação de interesse por vaga; confira detalhes aqui.