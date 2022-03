IFCE abre período de inscrição de processos seletivos para cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) abre nesta quarta-feira, dia 30 de março, o período de inscrição de processos seletivos para preenchimento de vagas em diversos cursos técnicos gratuitos. As oportunidades são para os campi de Fortaleza e Sobral.

Os interessados devem realizar as inscrições virtualmente até o dia 12 de abril, por meio do site Qseleção. De acordo com os editais, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00. O pagamento deve ser feito até 13 de abril.

Os estudantes socioeconomicamente vulneráveis podem solicitar o benefício de isenção do pagamento da taxa de inscrição desde que cumpram os pré-requisitos estabelecidos no edital.

De acordo com o IFCE, os candidatos serão selecionados a partir da aplicação de uma prova discursiva de redação e de uma prova objetiva de conhecimentos gerais. A prova objetiva será composta por 45 questões do tipo múltipla escolha. Conforme o cronograma, a aplicação das provas está prevista para o dia 22 de maio.

Vagas

A oferta total do IFCE é de 705 vagas em cursos de diversas áreas. As oportunidades são para cursos das modalidades técnico integrado e subsequente. Há vagas para os seguintes cursos:

Fortaleza: Edificações, Eletrotécnica, Instrumento Musical, Mecânica Industrial, Manutenção Automotiva, Segurança do Trabalho e Guia de Turismo, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Mecânica Industrial, Química e Telecomunicações.

Sobral: Agroindústria, Agropecuária, Eletrotécnica, Fruticultura, Mecânica, Meio Ambiente, Panificação e Segurança do Trabalho.

Segundo os editais, metade das vagas está reservada para candidatos que estudaram em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas.

