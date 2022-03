IFMT abre período de inscrição do Processo Seletivo 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) abriu nesta quinta-feira, dia 24 de março, o período de inscrição do Processo Seletivo 2022/2. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar a inscrição até o dia 20 de maio.

As inscrições devem ser feitas por meio do site do IFMT. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Podem participar deste processo seletivo os candidatos que fizeram ao menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorridas entre os anos de 2010 e 2021, já que a seleção será feita exclusivamente por meio das notas do exame. O IFMT vai considerar as notas de todas as provas objetivas e a nota da prova de redação.

Vagas e resultados

A oferta total do IFMT é de 510 vagas para diversos cursos de graduação ministrados nos campi de Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Cuiabá (Bela Vista, Cuiabá, Octayde Jorge da Silva) e Várzea Grande.

De acordo com o edital, há a reserva de 62% das vagas para estudantes cotistas, sendo 2% para pessoas com deficiência (PcD) e 60% para candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, segundo estabelece a Lei de Cotas.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado preliminar do Vestibular 2022/2 está prevista para o dia 6 de julho. Desse modo, os candidatos convocados em 1ª chamada deverão efetivar a matrícula entre os dias 18 e 22 de julho. Há ainda a previsão de novas chamadas para os dias 26 e 29 de julho e para o dia 4 de agosto.

