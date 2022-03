IFPR aplica provas do Vestibular 2021/2022 na tarde deste domingo (6)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) realiza na tarde deste domingo, dia 6 de março, o Vestibular 2021/2022. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será das 14h às 17h.

Os candidatos devem chegar com antecedência aos locais de prova, cujos portões de acesso serão fechados às 13h30. É possível consultar o ensalamento por meio do site da Funtef (Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

Os locais de prova serão em Curitiba, Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

De acordo com o IFPR, as provas serão compostas por uma questão discursiva de Português e 10 perguntas objetivas de Linguagens e Códigos (Português e Inglês ou Espanhol); 7 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física, Química e Biologia); 6 de Matemática e 7 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

Devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória é obrigatório durante a permanência nos locais de prova. Além disso, o IFPR irá aferir a temperatura dos estudantes.

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto e devem levar caneta de tinta preta (fabricada em material transparente), lápis e borracha.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta do IFPR é de 2.637 vagas. As oportunidades estão distribuídas em 20 cidades nas quais há unidades de ensino do Instituto.

Do total das vagas, o IFPR reserva 80% para estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública, com percentual para pretos e pardos (10%), indígenas (5%), e pessoas com deficiência (5%), conforme determina a Lei de Cotas.

O resultado do processo seletivo está previsto para o dia 4 de abril. De acordo com o cronograma, os aprovados em 1ª chamada deverão realizar a matrícula nos dias 6, 7, 8, 11 e 12 seguintes.

Confira mais detalhes nos site do IFPR.

