IFSP prorroga inscrições de Concurso público para técnico-administrativos até 10 de abril

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem um novo edital de concurso público em andamento com o objetivo o preenchimento de 32 vagas para carreiras técnico-administrativas em cargos de nível médio e superior. As inscrições do certame foram prorrogadas até o dia 10 de abril.

As oportunidades são para os cargos de Administrador (1); Analista de Tecnologia da Informação – Ciência de Dados (1); Assistente de Alunos (4); Assistente em Administração (4); Técnico de Laboratório – área – Automação Industrial (1); Técnico de Laboratório – área – Eletrônica (1); Técnico em Assuntos Educacionais (5); Tecnólogo em Gestão Pública (3); Técnico em Tecnologia da Informação (4); Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas (1); Assistente Social (1); Bibliotecário Documentalista (1); Pedagogo (1); Técnico de Laboratório – área – Mecânica (3); e Técnico de Laboratório – área – Produção de Áudio e Vídeo (1).

As vagas destinadas serão nos seguintes campus: Itaquaquecetuba; Registro; Sorocaba; São José do Rio Preto; São Paulo; Reitoria; Catanduva; Votuporanga; Suzano; Sorocaba; Campos do Jordão; Presidente Epitácio; Jacareí; Capivari; Barretos; Avaré; Salto; São José dos Campus; Barretos; Capivari; Guarulhos; Ilha Solteira; e Bragança Paulista.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.945,06 a R$ 4.180,66 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 10 de abril, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Instituto Federal. O valor da inscrição oscila entre R$ 90,00 a R$ 130,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos e específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de maio de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2022

