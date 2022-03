IFSP recebe inscrições para processo seletivo simplificado de docentes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) abriu o período de inscrição do processo seletivo simplificado de professores substitutos para seus diversos campi. Os interessados podem realizar as inscrições até as 22h do dia 5 de abril.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário eletrônico no site de concurso do IFSP. Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 60,00 por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Simples).

O edital prevê o benefício de isenção da taxa de inscrição para candidatos que estão inscritos e ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os prazos e procedimentos para os pedidos de isenção estão disponíveis no edital.

De acordo com o documento, o processo seletivo conta com a oferta de vagas para os seguintes campi do IFSP: Araraquara, Avaré, Birigui, Campinas, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cubatão, Itapetininga, Jacareí, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo e Votuporanga. Todas as vagas são para carga horária de 40h semanais.

Seleção

Ainda conforme o edital, a seleção dos candidatos será feita por meio da aplicação de uma prova de desempenho didático-pedagógico, da avaliação de experiência profissional na área e de uma prova de títulos poderão.

A avaliação pode ser por videoconferência ou de forma presencial, a critério de cada unidade. Desse modo, os inscritos devem ficar atentos às orientações de cada campus.

Acesse o site do IFSP para mais informações.

