IFTO abre concurso para Técnico Administrativo em Educação

Saiu o edital para concurso do Instituto Federal do Tocantins (IFTO)!

O edital, com assinatura em 21 de março, ficou disponível no portal do Instituto a partir de 28 de março. Assim, já é possível conferir quais serão as regras para o certame.

Para quem deseja se inscrever, então, as inscrições irão se abrir no dia 1º de abril, próxima sexta-feira. Desse modo, o prazo das inscrições termina no dia 17 de abril.

Entenda melhor, logo abaixo, como será o processo seletivo.

Quais serão os cargos do concurso para o IFTO?

O concurso público do IFTO busca preencher vagas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação. No entanto, esta carreira se divide entre diferentes classificações e áreas.

Portanto, para a Classificação “E”, é necessário ter formação de nível superior, recebendo uma remuneração de R$ 4.180,66. Desse modo, as vagas para esta serão:

1 vaga para Bibliotecário Documentalista , deve comprovar Curso Superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação.

, deve comprovar Curso Superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação. 1 vaga para Médico/Área Psiquiatria , deve ter Curso Superior em Medicina. Além disso, é necessário registro no conselho competente.

, deve ter Curso Superior em Medicina. Além disso, é necessário registro no conselho competente. 1 vaga para Pedagogo-Área, com Curso Superior em Pedagogia.

Além disso, o cargo também possui uma Classificação “D”, de nível médio ou técnico e uma remuneração de R$ 2.446,96. Neste caso, então, as vagas serão da seguinte forma:

5 vagas para Assistente em Administração , deter ter ensino médio.

, deter ter ensino médio. 9 vagas para Técnico de Laboratório – área Agropecuária , Médio Profissionalizante na área de Agropecuária ou Médio completo com curso Técnico em Agropecuária.

, Médio Profissionalizante na área de Agropecuária ou Médio completo com curso Técnico em Agropecuária. 1 vaga para Técnico de Laboratório – área Análises Clinicas , Médio Profissionalizante na área de Análises Clínicas ou Médio completo com curso Técnico em Análises Clínicas.

, Médio Profissionalizante na área de Análises Clínicas ou Médio completo com curso Técnico em Análises Clínicas. 2 vagas para Técnico de Laboratório – área Audiovisual , Médio Profissionalizante na área de Audiovisual ou Médio completo com curso Técnico em Audiovisual.

, Médio Profissionalizante na área de Audiovisual ou Médio completo com curso Técnico em Audiovisual. 5 vagas para Técnico de Laboratório – área Informática , com Médio Profissionalizante na área de informática ou Médio Completo com Curso Técnico em Informática.

, com Médio Profissionalizante na área de informática ou Médio Completo com Curso Técnico em Informática. 1 vaga para Técnico de Tecnologia da Informação , Médio Profissionalizante ou Médio Completo com curso técnico na área de Tecnologia da Informação ou Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais.

, Médio Profissionalizante ou Médio Completo com curso técnico na área de Tecnologia da Informação ou Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais. 3 vagas para Técnico em Agropecuária, Médio Profissionalizante ou Médio completo com curso Técnico Agropecuária.

Por fim, este cargo também conta com uma Classificação “C”, que recebe R$ 1.945,07:

2 vagas para Assistente de Aluno, médio completo.

Quais são os critérios para investidura no cargo?

De acordo com o edital do IFTO, é necessário que o candidato:

Tenha aprovação ou classificação no concurso público.

Tenha nacionalidade brasileira ou portuguesa. No entanto, em caso de nacionalidade portuguesa, é necessário estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses.

Esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Possua o nível de escolaridade e a qualificação exigidos para o exercício do cargo, em ocasião da posse.

Tenha idade mínima de 18 anos completos na data da posse.

Possua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Apresente os documentos necessários na ocasião da posse.

Portanto, apenas cumprindo todos estes critério será possível tomar posse do cargo de Técnico-Administrativo em Educação. Nesse sentido, é importante que o candidato tenha conhecimento de todas as regras do edital do IFTO.

Como será a prova?

Primeiramente, o candidato deverá passar por uma Prova Escrita no município de Palmas, Tocantins, a fim de passar no concurso do IFTO.

Esta, então, terá 50 questões de múltipla escolha, com as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Fundamentos em Educação e Legislação, Informática Básica), com 25 questões de peso 1.

Conhecimentos específicos, com 25 questões de peso 3.

Dessa maneira, há um total de 50 questões e 100 pontos. Nesse sentido, é necessário que o candidato obtenha 60% da pontuação a fim de ser aprovado.

O candidato que deseja ter acesso a todos os temas que poderão ser abordados nas questões deve analisar o Conteúdo Programático.

Como se inscrever no concurso do IFTO?

Aqueles que deseja disputar o cargo de Técnico-Administrativo em Educação do IFTO deve se inscrever no concurso entre os dias 1º e 17 de abril. Assim, basta acessa a página do concurso, no site do IFTO.

Então, o cidadão deverá clicar no opção “Link para Inscrição” e, em seguida, selecionar “Nova Inscrição”. Desse modo, durante o período correto, será possível se inscrever.

Para tanto, o candidato deverá digitar suas informações de forma correta, sempre conferindo todos os dados.

Além disso, para confirmar a inscrição, é necessário pagar a taxa para cada Classificação do cargo:

C: taxa de R$ 80.

D: taxa de R$ 110.

E: taxa de R$ 150.

Aqueles que não possuem meios para pagar as taxas poderão solicitar isenção do valor. No entanto, é necessário fazer parte do Cadastro Único e estar dentro da linha de baixa renda.

Apenas cumprindo todas as etapas do edital, então, será possível efetivar a inscrição.

Cronograma do concurso para o IFTO

Por fim, confirme o edital do concurso para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação do IFTO, a programação do certame será da seguinte forma:

Período de inscrições: de 1º a 17 de abril .

. Último dia para pagamento do boleto bancário: 18 de abril.

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 1º a 7 de abril.

Homologação definitiva da isenção: 14 de abril.

Período para solicitação de atendimento diferenciado: de 1º a 17 de abril.

Homologação definitiva das inscrições e resultado do atendimento diferenciado: 25 de abril.

Divulgação dos locais e horário da prova escrita: 24 de maio.

Realização da prova escrita: 29 de maio .

. Divulgação do gabarito preliminar da prova escrita e dos cadernos de prova: 29 de maio.

Período para recursos contra o gabarito preliminar da prova escrita: 30 e 31 de maio.

Divulgação do gabarito definitivo da prova escrita e Resultado preliminar da prova escrita: 8 de junho.

Convocação dos candidatos classificados no resultado preliminar para a verificação de veracidade da autodeclaração: 8 de junho.

Período para recurso contra o resultado preliminar da prova escrita: 8 e 9 de junho.

Realização da banca e resultado da verificação de veracidade da autodeclaração: 11 de junho.

Recurso sobre a verificação de veracidade: 12 e 13 de junho.

Resultado definitivo sobre a verificação de veracidade: 14 de junho.

Divulgação do resultado preliminar do concurso público: 14 de junho.

Período para recursos contra o resultado preliminar do concurso público: 14 e 15 de junho.

Divulgação do resultado final do concurso público: 17 de junho.