IGHB promove curso sobre história de Salvador em comemoração ao aniversário da capital

Foto: Divulgação

Em comemoração ao aniversário da capital baiana, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) promove o Curso “Salvador, a Bahia e o Brasil: iconografia e história – 1808 a 1889″, em abril.

Com aulas as terças e quintas, das 19h às 22h, através de uma plataforma virtual, com carga horária de 40 horas semanais. A inscrição pode ser feita no site ou na plataforma Sympla, pelo valor de R$ 50. O curso conta com orientações do professor, historiador e pesquisador Rafael Dantas.

O curso discorre sobre Brasil, a Bahia e a Cidade do Salvador entre os anos compreendidos a Abertura dos Portos as Nações Amigas, em 1808, e o fim do Império do Brasil em 1889. Além disso, apresenta um panorama das fontes históricas e sua devida análise teórica, metodológica e a contextualização com cada época.

