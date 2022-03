IGPS informa adiamento da divulgação do resultado preliminar do PSS da Educação

Decom PMP

O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado pelo Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) para preenchimentos de vagas na área da Educação da Prefeitura de Penedo está adiado.

A informação é da própria empresa realizadora do PSS, conforme comunicado repassado ao município por volta das 14h30 desta segunda-feira, 07.

Apesar do adiamento da lista preliminar, a Secretaria Municipal de Educação confirma que o início do ano letivo 2022 está mantido para o próximo dia 14 de março, com 100% das atividades presenciais.

Confira abaixo o comunicado do IGPS sobre o adiamento da lista preliminar de aprovados.

COMUNICADO

O Presidente do IGPS – INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, no uso de suas atribuições legais, torna público o comunicado do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01 de 24 de Fevereiro de 2022 do Município de Penedo/Alagoas, nos termos abaixo: Tendo em vista o grande número de inscrições, sendo muitas delas repetitivas, isso somado aos diversos erros no sistema, torna público que O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO ESTÁ SUSPENSO ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO.

