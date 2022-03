IMA abre concurso com 12 vagas

Recentemente, a empresa mista Informática de Municípios Associados (IMA), abriu concurso para a sua sede em Campinas, São Paulo.

Dessa forma, os cidadãos que se interessarem poderão concorrer a um total de 12 vagas.

Além disso, um ponto positivo é que as inscrições ainda não abriram, de forma que haverá mais tempo para se preparar para a prova. Contudo, é importante se atentar: as inscrições abrem no dia 21 de março, próxima segunda-feira, e vai até as 23h59 de 22 de maio.

Assim, bastará acessar o site da CONSESP.

Quais serão cargos para a IMA?

Dentro das 12 vagas que o concurso da IMA irá ofertar estão cargos para níveis médios e superiores.

Nesse sentido, os profissionais irão trabalhar com o desenvolvimento de projetos em áreas da administração municipal, bem como a gestão da rede de fibra ótica.

Vagas de nível médio

Portanto, 8 das vagas serão de nível médio para os seguintes cargos:

Assistente I: 1 vaga, que deve ter ensino médio completo, além de 6 meses de experiência com atendimento ao

público. Além disso, a remuneração será de R$ 1.929,50 ou R$ 1.447,11, com uma carga horária de 8 ou 6 horas por dia.

Técnico em tecnologia da informação, com especialidade em Desenvolvimento: 2 vagas, devendo comprovar ensino médio completo e ser técnico em informática. Dessa forma, este contará com uma remuneração de R$ 2.872,91, com jornada de 8 horas diárias.

Técnico em tecnologia da informação, com especialidade em Desenvolvimento: 2 vagas, devendo comprovar ensino médio completo e ser técnico em informática. Dessa forma, este contará com uma remuneração de R$ 2.872,91, com jornada de 8 horas diárias.

Técnico em tecnologia da informação, com especialidade em Infraestrutura: 1 vaga, com ensino médio completo, ser técnico em eletrotécnica, eletrônica, redes ou informática. Ademais, é necessário ter carteira de habilitação na categoria B. Assim, este contará com uma remuneração de R$ 2.872,91, com jornada de 8 horas diárias.

Técnico em tecnologia da informação, com especialidade em Teleatendimento: 1 vaga, com devendo comprovar ensino médio completo e ser técnico em informática. A remuneração deste profissional será de R$ 2.154,68, com 6 horas de jornada diária.

Técnico em tecnologia da informação, com especialidade em Telecomunicações: 1 vaga, para quem tem ensino médio completo, é técnico em telecomunicações com registro no CRT ou técnico em eletrônica com registro no CRT. Além disso, é necessário ter carteira de habilitação na categoria B. O salário é de R$ 2.872,91, com carga horária de 8 horas.

Vagas de nível superior

Além disso, as 4 vagas para o ensino superior são para os seguinte cargos:

Advogado Jr.: 1 vaga, devendo comprovar graduação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Assim, contará com uma remuneração de R$ 4.852,50, trabalhando 8 horas por dia.

Analista em Tecnologia da Informação Jr. com especialidade em Redes e Telecomunicações: 1 vaga, devendo demonstrar graduação completa na área de informática, pós graduação na área. Seu salário será de R$ 4.852,50, trabalhando 8 horas por dia.

Analista em Tecnologia da Informação Jr. com especialidade em Sistemas: 1 vaga, com critérios de ensino superior

na área de informática, além de 6 meses de experiência com desenvolvimento de software. Seu salário será de R$ 4.852,50, trabalhando 8 horas por dia.

Jornalista Jr.: 1 vaga, devendo comprovar graduação em Jornalismo ou Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Seu salário será de R$ 3.032,81, trabalhando 5 horas por dia.

Jornalismo. Seu salário será de R$ 3.032,81, trabalhando 5 horas por dia.

Como se inscrever no concurso da IMA?

Aqueles que estiverem de acordo com os critérios acima poderão se inscrever no site da CONSESP entre 21 de março e 22 de maio.

Assim, será necessário preencher todos os dados do formulário de inscrição de forma concreta, seguindo os passos da plataforma. Ao final, então, o candidato precisa imprimir o boleto da taxa de inscrição e pagá-lo.

No entanto, é possível pedir a isenção deste valor, nos casos de doador de sangue que seguirem os critérios específicos.

Como serão as provas?

De acordo com o edital, o concurso da IMA terá diferentes fases, de acordo com cada cargo.

Portanto, o formato dos exame será composto de prova objetiva com redação para:

Técnico em Tecnologia da Informação I – Atendimento ao Usuário

Técnico em Tecnologia da Informação I – Infraestrutura

Analista em Tecnologia da Informação Jr. – Redes e Telecomunicações

Técnico em Tecnologia da Informação I – Teleatendimento

Técnico em Tecnologia da Informação I – Telecomunicações

Assistente I

Jornalista Jr.

Já para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação I – Desenvolvimento, será necessário fazer apenas a prova objetiva.

Além disso, para Advogado Jr., o concurso terá uma prova objetivo e uma peça profissional.

Por fim, para o Analista em Tecnologia da Informação Jr. – Sistemas, será necessário fazer a prova objetiva e a resolução de um Case.

Quais são motivos de exclusão?

Indo adiante, para além dos critérios de aprovação, o candidato deve se atentar a motivos de exclusão do concurso da IMA. Portanto, não será permitido:

Apresentar-se após o horário ou em local diferente.

Não comparecer à prova.

Não apresentar o documento de identidade.

Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal.

Usar de meios ilícitos para a execução das provas.

Não devolver integralmente o material recebido.

Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

Agir com desrespeito em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades presentes.

Portar arma, ainda que possua o respectivo porte.

Como será o cronograma do concurso da IMA?

Por fim, ainda, é importante que o candidato se atente ao cronograma do concurso. Portanto, de acordo com o edital da IMA, o certame seguirá da seguinte forma:

Período de Inscrições: de 21 de março a 22 de maio.

Último dia para pagamento do boleto referente à inscrição: 23 de maio.

Homologação das inscrições: 13 de junho.

Edital de Convocação para as Provas Objetivas: 22 de junho.

Data de aplicação das Provas Objetivas: 26 de junho.

Divulgação do Gabarito Oficial e das Provas no site: 27 de junho.

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas: 09 de agosto.

Publicação da Classificação Final: 30 de agosto.

Edital de convocação para procedimento de Heteroidentificacao Racial: ainda a definir.

Homologação do Resultado Final do Concurso: ainda a definir.

Desse modo, é importante que o candidato respeite estes prazos. Caso contrário, então, poderá perder sua vaga. Além disso, é importante lembrar que a cada resultado preliminar há prazo para recursos.