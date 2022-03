IML confirma que corpo encontrado em Lagoa Azeda é de turista pernambucano

O departamento de identificação humana do Instituto de Medicina Legal Estácio de Lima (IML de Maceió) confirmou que identificou o corpo encontrado em uma praia no povoado Lagoa Azeda, em Jequiá da Praia nesta sexta-feira, 25. De fato, trata-se do turista pernambucano Tiago Siqueira Santos, de 22 anos. O jovem foi identificado através de um exame…

O departamento de identificação humana do Instituto de Medicina Legal Estácio de Lima (IML de Maceió) confirmou que identificou o corpo encontrado em uma praia no povoado Lagoa Azeda, em Jequiá da Praia nesta sexta-feira, 25. De fato, trata-se do turista pernambucano Tiago Siqueira Santos, de 22 anos.

Cortesia ao Alagoas 24 Horas

O jovem foi identificado através de um exame de necropapiloscopia realizado pelo papiloscopista Rogério Castro. As digitais coletadas no cadáver foram comparadas com as impressões digitais da ficha de identificação civil da carteira de identidade do jovem, expedida pelo estado de Pernambuco.

A família do jovem, cujo corpo foi encontrado em estado avançado de putrefação, conforme apontou o exame de necropsia, já chegou ao IML de Maceió. O órgão está tomando todos os procedimentos cabíveis junto à família para liberar o corpo para sepultamento.

Tiago Siqueira veio a Alagoas em uma excursão turística no último final de semana quando, supostamente, se afogou na praia do Gunga. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizava buscas pelo corpo da vítima desde o domingo (20).

Segundo familiares, o corpo dele será levado para ser sepultado no município de Custódia, no sertão de Pernambuco.

Afogamento

Tiago Siqueira Santos, de 22 anos, desapareceu no último domingo (20), após mergulhar na Praia do Gunga, em Roteiro. Muito preocupados, familiares do jovem imploraram a retomada das buscas que chegou a ser interrompida pelo Corpo de Bombeiros devido ao mau tempo na segunda-feira (21).

Tiago, de acordo com familiares, teria saído de casa no dia 19 de março para uma excursão, em um grupo de 50 pessoas, rumo às praias de Alagoas. Na Praia do Gunga, o rapaz e um amigo entraram no mar e teriam sido arrastados pela correnteza. Um terceiro amigo, percebendo a situação, entrou no mar para resgatar os jovens, mas apenas conseguiu salvar um deles e Tiago permaneceu na água.

Pelas redes sociais, a família de Tiago divulgou informações sobre velório e enterro, que acontecerão em sua cidade natal.