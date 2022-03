IML é acionado após achado de restos mortais no Agreste de Alagoas

O Instituto Médico Legal (IML) precisou ser acionado nesta quarta-feira, 30, após populares encontrarem um cadáver no Agreste de Alagoas. Segundo informações do órgão, os restos mortais estão em avançado estado de decomposição e não permitem sua identificação. A descoberta foi feita às margens da rodovia AL-115, entre os municípios de Palmeira dos Índios e…

O Instituto Médico Legal (IML) precisou ser acionado nesta quarta-feira, 30, após populares encontrarem um cadáver no Agreste de Alagoas.

Segundo informações do órgão, os restos mortais estão em avançado estado de decomposição e não permitem sua identificação. A descoberta foi feita às margens da rodovia AL-115, entre os municípios de Palmeira dos Índios e Igaci.

Policiais Militares, policiais Civis e policiais Cientifícos foram acionados, se fizeram presentes no local e procederam com as medidas necessárias de perícias e recolhimento do material que deverá ser submetido a exames específicos.