IML investiga causa da morte de recém-nascida que morreu em Mata Grande

O Instituto Médico Legal (IML) continua tentando estabelecer as causas da morte da recém-nascida A.S.S.S., de apenas 4 dias de vida, que morreu na última quinta-feira (03) no município de Mata Grande, no Sertão alagoano.

A menina dormia ao lado da mãe, quando a mulher notou que a criança estava com a coloração arroxeada e sem sinais vitais. Ela ainda tentou fazer manobras de reanimação, mas não houve tempo para socorro.

A Polícia Civil foi chamada e iniciou a investigação sobre o caso.

O IML de Arapiraca também esteve no local, recolheu o corpo e agora realiza exame cadavérico para apontar a causa da morte e determinar se o inquérito policial deverá ser encerrado ou não.