Imóvel fica destruído após incêndio em geladeira no Subúrbio de Salvador

Um imóvel pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (11) na rua das Bananeiras, localizada no bairro de Plataforma, Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com informações da Central de Polícia e da TV Bahia, as chamas começaram em uma geladeira e se alastrou por todo local.

O casarão é dividido em 4 casas, uma dessas é ocupada por um bar. As informações preliminares são de que o curto circuito começou no bar. Ainda segundo a polícia, 2 pessoas ficaram feridas. Um dos 6 moradores, que vivem no local, se assustou e pulou do 2º andar do imóvel. Ele teve fraturas e precisou ser socorrido para UPA de Periperi. A segunda pessoa ferida é esposa do morador que pulou da janela. Ela inalou muita fumaça e foi encaminhada a mesma unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros foi acionado e finalizou o incêndio.

Itapuã

Um segundo incêndio foi registrado nesta madrugada, por volta das 3h30, na Rua Aristides Milton, em Itapuã. De acordo com testemunhas, as chamas atingiram uma barraca de lanches conhecida como Coxinha do Gago. O fogo começou depois de uma queda de energia. Tudo foi destruído, mas ninguém ficou ferido.

São Marcos

Em São Marcos, um carrinho de cachorro quente também pegou fogo na rua Estrada da Muriçoca, em frente ao Colégio Dom Bosco e do Colégio Anísio Teixeira. Ninguém ficou ferido.

