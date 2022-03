Você já parou para pensar na importância dos laços sociais para a vida profissional? Ainda não?

Então este pode ser um bom momento para você refletir sobre o assunto e, assim, ter uma nova visão sobre os relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Acompanhe e confira!

Importância dos laços sociais para a vida profissional

A importância dos laços sociais para a vida profissional perpassa diversos fatores importantes. São esses laços que nos motivam, nos fazem crescer e podem nos ajudar a termos mais autoconfiança e até mesmo autoestima. Abaixo explicamos o porquê. Veja:

1. Aumento de autoconfiança

Estar cercado de pessoas que nos fazem bem e nas quais confiamos, nos ajuda a termos mais autoconfiança. Isso porque vamos nos sentindo mais à vontade em frente a esses indivíduos, além de que sabemos que podemos contar com eles na hora de receber um feedback importante.

A importância dos laços sociais para a vida profissional também perpassa o fato de que quanto mais pessoas interessantes nós conhecemos no mercado de trabalho, melhor é o nosso networking. Automaticamente temos mais autoconfiança por, simplesmente, estarmos diante de oportunidades com mais frequência.

2. Sensação de pertencimento

A importância dos laços sociais para a vida profissional também se envolve com o simples fato de que nos sentimos parte de algo maior. Quando temos boas relações com os nossos colegas de trabalho, conseguimos construir muito mais pertencimento dentro de nós.

E isso é muito importante para que não nos sintamos tão “substituíveis” em nosso trabalho, concorda?

3. Aprendizagem e crescimento pessoal e profissional

A aprendizagem também está relacionada com os laços que criamos no ambiente de trabalho. Afinal, pare e pense sobre todas as coisas que você já pôde aprender com os seus colegas de trabalho… São aprendizagens que conseguimos levar tanto para a vida pessoal, quanto profissional, não é mesmo?

Por isso, investir em bons relacionamentos no ambiente de trabalho é ter a chance de contatar novas histórias, conhecimentos, pontos de vista, etc.

4. Melhora da autoestima

Ter amigos no ambiente de trabalho também é abrir caminho para que possamos ter uma autoestima mais interessante.

Para que você compreenda, imagine um local de trabalho no qual ninguém dê importância para você. Os laços sociais não existem, e você se sente “de escanteio”, inclusive nos momentos de pausa…

Bom, esse tipo de cenário pode impactar negativamente a autoestima, concorda? Por isso, a importância dos laços sociais para a vida profissional também está relacionada com a autoestima.

5. Bem-estar e motivação mútua

Tendemos a nos sentir mais felizes quando estamos nutrindo boas relações no ambiente no qual estamos inseridos. Sendo assim, podemos sentir mais bem-estar no trabalho quando nos relacionamos bem com os nossos colegas.

Além disso, em momentos de desmotivação nós sabemos que podemos contar com o suporte de uma pessoa querida, que está ao nosso lado. E o inverso também acontece: auxiliamos aqueles que podem, de vez em quando, tropeçar.

Assim, construímos um dia a dia de trabalho cada vez mais saudável e interessante, de um modo que vale a pena criar.