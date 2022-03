Imposto de renda: menos de um terço dos contribuintes enviou

A menos de um mês para o fim do prazo, nem um terço das pessoas fizeram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Até as 11h desta quarta-feira (30) teriam sido entregues apenas 9.256.613 declarações. Ao todo a Receita Federal espera receber 34,1 milhões de declarações.

Leia também: Golpe do falso estágio

O prazo máximo para declarar se encerra em 29 de abril. Quem perder o prazo terá que pagar uma multa de R$ 165,74 ou então 20% do imposto a ser pago, sempre calculado pelo maior valor.

Por isso, é importante não deixar para última hora e se tiver dívidas contratar um contador.

Tabela do Imposto de Renda 2022

Lembre-se que todas as pessoas tem direito a R$ 1.903,98 isentos todos os meses e só depois deste valor é cobrado o imposto. Por exemplo, quem recebe 2,9 mil – terá isento R$ 1.903,98 e deverá pagar imposto em R$ 996,02 mensais (7,5%).

Base de cálculo mensal Alíquota Valor a deduzir do IR Até R$ 1.903,98 Isento R$0,00 De R$ 1.903,98 a R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80 De R$ 2.826,65 a R$ 3.751,06 15% R$ 354,80 De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13 Acima de R$ 4.664,68 R$ 27,5% R$ 869,36

O que é declaração de Imposto de Renda?

A declaração é como se fosse um acerto de contas entre o cidadão e o fisco da Receita Federal. Nesse caso, na declaração é considerado pelo governo o quanto ganhou e o quanto gastou. Se gastou em itens que podem ser deduzidos e pagou os impostos será calculado se é necessário pagar algo a mais ou deve receber alguma restituição.

Quem deve declarar o IR 2022?

Contribuinte que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Não houve modificação no valor em relação ao do ano passado. Na hora de fazer o cálculo é importante que o contribuinte tenha em mente que o Auxílio Emergencial também é considerado rendimento tributável;

quem recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

contribuinte que, em qualquer mês de 2021, obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto. Se operou em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas também deverá fazer a declaração;

todo aquele que teve uma receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural no ano passado, 2021;

contribuinte que teve, até 31 de dezembro de 2021, posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluindo aqui terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2021;

quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;