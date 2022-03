Incêndio atinge supermercado de Salvador na noite desta quarta-feira (30)

Foto: Reprodução/Redes Sociais Um incêndio atingiu a área de um supermercado no bairro de Patamares, na noite desta quarta-feira (30). As informações são do g1 Bahia.

Segundo o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o fogo começou no gerador do supermercado e foi registrado por volta das 20h40. Não há informações sobre feridos.

Em imagens feitas por moradores da região, é possível ver o estabelecimento, que fica na Avenida Pinto de Aguiar, com muita fumaça no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e controlou as chamas por volta das 21h30. Ainda segundo testemunhas, funcionários do supermercado foram evacuados após sentirem o forte cheiro de fumaça.

Por conta do incêndio, os moradores do local informaram que a energia elétrica do supermercado foi desligada.

Em nota, o supermercado atingido pelo fogo confirma o ocorrido e afirma que não houve nenhuma vítima ou danos maiores a unidade.