Incêndio em garagem deixa veículo completamente destruído; veja vídeo

Um carro ficou completamente destruído após um incêndio, na noite dessa segunda-feira (7), no município de Coruripe, na região do Litoral Sul de Alagoas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado na Rua D, no conjunto Joaquim Beltrão, por volta das 19h15.

Não há relatos sobre como o incêndio foi iniciado. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que o automóvel está estacionado em uma garagem e ficou completamente destruído pelas chamas.

Apesar do ocorrido, não há relatos de pessoas que tenham sido atingidas pelo fogo.