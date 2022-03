Inep informa que Enem 2021 teve apenas 22 redações com nota máxima

Com cerca de um mês de atraso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o balanço das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 nesta quinta-feira, dia 17 de março.

A aplicação regular do exame aconteceu nos dias 21 e 28 de novembro. De acordo com os dados do balanço, mais de 2,1 milhões de estudantes fizeram as provas.

O balanço aponta ainda que penas 22 participantes alcançaram a nota máxima na prova de redação do Enem 2021.O tema da prova regular foi a “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

Na edição anterior do exame, Enem 2020, 28 estudantes tiraram nota mil na redação. Os dados do Inep mostram que o número de redações com nota 1000 diminui a cada edição da avaliação.

Por outro lado, o balanço mostra que o Enem 2021 teve mais de 95 mil redações com nota zero. Alguns motivos para a nota de redação ser zerada são fuga ao tema, copia de textos motivadores e texto insuficiente.

As provas de redação são avaliadas a partir de cinco competências, cada uma com o valor de 0 a 200 pontos, totalizando 1000 pontos. Desse modo, a nota final da redação do Enem é a média aritmética da pontuação total dada por dois corretores nessas cinco competências.

Provas do Enem 2022

O Inep informou há alguns meses a data de aplicação das provas do Enem 2022. De acordo com o órgão, os dias de aplicação do exame regular serão 13 e 20 de novembro deste ano. O período de inscrição para a próxima edição ainda não foi informado pelo Inep.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IF Goiano abre matrículas para as vagas remanescentes do Vestibular 2022; saiba mais.