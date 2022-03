Inês Brasil aparece em comercial na TV Globo e comemora: ‘Minha história não foi fácil’

Há anos buscando um lugar ao sol no mundo das celebridades, Inês Brasil apareceu em um comercial no horário nobre da TV Globo no último domingo (13) e comemorou nas redes sociais.

A cantora de “Underêrê” apareceu toda maquiada e cheia de alegria para a campanha da Avon, patrocinadora do “BBB 22”. Através de seu Twitter, ela contou sobre sua trajetória até o momento em que apareceu na TV.

“Manos, eu não sei escrever bem, pedi ajuda a minha equipe para traduzir as minhas palavras, taábão? Vamos falar sobre o dia de hoje? Hoje, apareci pela primeira vez na Rede Globo estreando uma campanha para a Avon, como garota propaganda!”, iniciou.

“Estou a exatamente 10 anos na mídia em busca de fazer com que as pessoas conheçam e reconheçam o meu trabalho. Sempre com muita humildade, carisma, amor e muito amor! Minha história não foi fácil, estar hoje em uma propaganda de nível nacional não foi nada fácil”, completou.

Em outro trecho do desabafo ela comentou sobre as dificuldades que enfrentou dentro do meio artístico.

“Eu nunca falei sobre isso, nunca me diminui por isso. Mas só eu e a minha equipe sabemos o preconceito que sofro por certas “marcas” pelas roupas que uso, por falar errado, por escrever errado.. Já ouvi muitos NÃO! Mas continuei a mesma Inês, linda, bela e gostosa! Confiante, que um dia seria reconhecida. Hoje, 10 anos depois realizei esse sonho com a Avon e estou extremamente feliz, grata a Deus, graças a Deus e aos meus fãs que estão sempre do lado! Eu entrei pro TT, tem noção manos?”, finalizou.

