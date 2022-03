O Banco Central do Brasil (BCB) analisa a elevação da inflação de forma pormenorizada, destacando a elevação dos preços dos alimentos in natura, da farinha, dos aluguéis e dos seguros e consertos de veículos. Entenda melhor!

Inflação: a elevação dos preços dos alimentos in natura e de outros produtos

Os preços de alimentos apresentaram encarecimento significativo no trimestre, 3,93%, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB). O comportamento sazonal dos preços e os efeitos climáticos adversos exerceram importante contribuição, sobretudo sobre os preços de alimentos in natura, que subiram 14,89%.

Alta relevante no preço de farinhas

Também houve alta relevante no preço de farinhas, panificados, óleos e bebidas, componentes do grupo alimentação com preços menos voláteis. O preço da carne voltou a subir, mas sem acompanhar o ímpeto de elevação do preço do boi, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Alta dos aluguéis residenciais

Os preços de serviços subiram 2,56%, em ritmo superior ao que vinha sendo observado. Houve avanço relevante da inflação subjacente de serviços (de 1,47% para 2,57%), refletindo em parte o comportamento inercial da inflação, o que pode ser notado pela maior alta dos aluguéis residenciais.

O expressivo aumento de seguros e consertos de veículos

Conforme informa o Banco Central do Brasil (BCB), a elevação da inflação subjacente em parte também parece associada à pressão sobre preços de bens: o expressivo aumento de seguros e consertos de veículos, por exemplo, pode estar ligado ao maior valor dos automóveis e ao custo de peças de reposição.

Reajuste nas mensalidades escolares

Entre os componentes não subjacentes da inflação de serviços, merece destaque o reajuste das mensalidades escolares, que usualmente é contabilizado em fevereiro, destaca o documento oficial do Banco Central do Brasil (BCB). O reajuste foi significativo, mas ficou aquém da inflação passada, mesmo após relativa contenção das mensalidades nos anos anteriores em decorrência dos efeitos da pandemia.

A volatilidade do transporte por aplicativo e passagem aérea

Por fim, preços voláteis como transporte por aplicativo e passagem aérea, que tem componente sazonal relevante e negativo nesse período, contribuíram para que a inflação de serviços não fosse mais elevada no trimestre, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

A inflação é multifatorial

A inflação é multifatorial, por isso, um setor impacta o outro de forma direta ou indireta. Confira essas análises no site oficial do Banco Central do Brasil (BCB), além de outras informações importantes para a economia de forma abrangente, sendo uma importante fonte de informação para o cidadão.