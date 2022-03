Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), em sua 245ª reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic para 11,75% a.a.

Inflação: Copom decide elevar a Selic para 11,75% ao ano

A atualização do cenário do Copom pode ser descrita com algumas observações. Confira pontos relevantes divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB) na data desta publicação, 16 de março de 2022.

Comitê de Política Monetária (Copom)

Conforme análise do Comitê de Política Monetária (Copom), no cenário externo, o ambiente se deteriorou substancialmente. O conflito entre Rússia e Ucrânia levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza em torno do cenário econômico mundial.

Elevação das pressões inflacionárias

Em particular, o choque de oferta decorrente do conflito tem o potencial de exacerbar as pressões inflacionárias que já vinham se acumulando tanto em economias emergentes quanto avançadas.

Produto Interno Bruto (PIB)

Em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2021 apontou ritmo de atividade acima do esperado, informa o Comitê de Política Monetária (Copom).

A inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente. Essa surpresa ocorreu tanto nos componentes mais voláteis como nos itens associados à inflação subjacente. As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação, observa o Comitê de Política Monetária (Copom).

As expectativas de inflação para 2022 e 2023

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), as expectativas de inflação para 2022 e 2023 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 6,4% e 3,7%, respectivamente.

Paridade do Poder de Compra (PPC)

No cenário de referência, com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio partindo de USD/BRL 5,05, e evoluindo segundo a Paridade do Poder de Compra (PPC), as projeções de inflação do Comitê de Política Monetária (Copom) situam-se em 7,1% para 2022 e 3,4% para 2023.

Trajetória de juros

Esse cenário supõe uma trajetória de juros que se eleva para 12,75% em 2022 e reduz-se para 8,75% a.a. em 2023, informa a divulgação feita pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB)

Acompanhe as informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) e entenda os fatores que compõem o cenário econômico atual de forma abrangente através dos documentos oficiais divulgados na plataforma. Muitos fatores impactam no fluxo da economia, dentre os quais estão os fatores externos não controláveis. Por isso, é importante que o cidadão conheça os pontos que impactam no fluxo de oferta e demanda.