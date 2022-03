Influencer viraliza após transformar saquinhos de bolsa em blusa; aprenda

Foto: reprodução/ internet

Uma tiktoker de Chicago tem viralizado com vídeos de costura, entre eles, a técnica de reutilização de conhecida como “upcycling’ caiu no gosto as suas seguidoras. Usando os saquinhos de suas roupas das grifes Louis Vuitton, Chanel, Gucci a influencer Shalse cria espartilhos, corsets e blusas.

Aprenda:

“Muitas das bolsas de tecido que usei são de peças que tenho há algum tempo e pensei em reaproveitá-las”, conta a jovem em entrevista ao PopSugar.

A técnica de transformação leva apenas algumas horas e é baseada em uma modelagem simples com um decote quadrado. A influencer ainda usar acessórios para dar uma incrementada nos looks, como perolas, alças e cores diferentes. Para te ajudar, separamos um passo a passo:

Para começar, separe alguns centímetros de papel kraft para cortar os moldes Costure a parte externa e o forro na sequência Na sequência una a camada externa e o forro Costure as alças e o ilhós Termine os acabamentos e por fim passe um cordão, pode ser de cetim ou outro material, por todo o passante

Para te ajudar a dar mais estrutura, use barbatanas para dar estrutura a peça.