Ingressos para o Carnaval da Bahia em Portugal já estão à venda

A parte musical ficará por conta de: Armandinho Macêdo, filho de Osmar, um dos inventores do trio elétrico. Armandinho é uma referência do Carnaval e já foi homenageado em músicas por nomes como: Caetano Veloso com a música “Armandinho” e Baden Powell com a música “Um abraço no Trio Elétrico”. Armandinho tem mais de 40 álbuns lançados e ganhou o Grammy Latino 2021 com sua banda A Cor do Som na categoria melhor álbum de rock ou música alternativa.