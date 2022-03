Iniciativa do governo oferece 20 mil vagas gratuitas em 300 cursos na área de tecnologia

Foto: divulgação

A Secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado (Secti), liberou o acesso a 300 cursos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo, através da iniciativa “Programaê”. Ao total, foram disponibilizadas 30 mil vagas, delas ainda restam 20 mil.

A inscrição é feita de forma virtual. Para acessar este link e clicar no banner do “Programaê”, assim a tela será redirecionada a outra página, onde deve ser preenchido um formulário com informações pessoais.

Após finalizar o cadastro é só escolher o curso de interesse. Vale lembrar que é possível fazer quantos cursos desejar e todos contam com certificado de conclusão.

No fim de cada curso, o aluno terá seu nome ingressado ao banco de dados da Digital Innovation One (DIO), facilitando a indicação a vagas de emprego.

Leia mais sobre Emprego em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias.