Inmetro abre processo seletivo de estágio

O fim de semana está chegando, mas as oportunidades para estudantes de todo o Brasil não param. Agora, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) anunciou a abertura do seu processo seletivo de estágio 2022. As candidaturas serão aceitas a partir da próxima semana e há chances para interessados em estagiar nos escritórios em Brasília (DF) ou em Duque de Caxias (RJ).

Podem se inscrever estudantes matriculados no curso técnico de informática ou processamento de dados, além de universitários que estejam cursando engenharia elétrica, engenharia eletrônica, biomedicina, ciências biológicas, engenharia de produção, administração, direito ou estatística. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para cumprir carga horária de estágio entre 20 e 30 horas semanais, conforme descrição da vaga e nível de escolaridade.

Ainda, de acordo com o edital, ficam reservadas aos negros ou pardos 30% das vagas oferecidas nesse processo de seleção. Os mesmos participarão em igualdade de condições com os demais candidatos.

Os contratados receberão uma bolsa auxílio que pode variar de R$ 486,05 (estudantes do ensino técnico) a R$ 1.125,69 (ensino superior com carga horária de seis horas diárias).

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas de estágio oferecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia deverão acessar o site https://jobs.recrutei.com.br/alpha-estagio e efetuar a inscrição. As candidaturas serão aceitas entre os dias 28 de março e 1º de abril.

Segundo o edital, a seleção será dividida em etapas, sendo que a primeira contempla uma análise curricular, entrevista, questionário situacional e/ou redação e envio de vídeo de apresentação. Os candidatos que passarem para a segunda fase participarão de uma entrevista individual com o supervisor de estágio. O resultado final e a lista de aprovados deverão ser divulgados no final de abril.

Quer saber mais? Clique aqui para ler o edital de abertura do processo seletivo.