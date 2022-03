Inscrição do PSS da Educação de Penedo é prorrogado por mais um dia

Decom PMP

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo está com seu período de inscrições prorrogado por mais um dia, conforme errata divulgada nesta quarta-feira, 02 de março, pelo IGPS – INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, instituição realizadora do PSS.

As inscrições para os cargos disponíveis são feitas exclusivamente no portal eletrônico do Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS).

Clique neste link para efetuar sua inscrição

Quem não tiver acesso à Internet ou estiver com dúvidas em relação ao PSS da Educação 2022, pode se dirigir até o escritório do IGPS em Penedo, ponto de atendimento ao público que funciona das 8h às 12h e das 14h às 17h) no bairro Santa Luzia, localizado na Galeria VM, Rua da Aurora, nº 58, sala 03.

As aulas da rede pública municipal em Penedo começam no próximo dia 14, com 100% de atividades presenciais.

ERRATA 2