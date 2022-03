Inscrições para programa de estágio da Caixa são prorrogadas; veja nova data

Os alunos do ensino médio ou EJA interessados no Processo Seletivo Caixa Estágio 2022 devem cursar do 1º ao 3º ano, enquanto os estudantes de cursos técnicos e/ou integrados ao ensino médio deve estar matriculados do 1º ao penúltimo semestre. De acordo com o edital, universitários das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia (diversas especialidades) devem cursar do 5º ao penúltimo semestre. Já os estudantes do curso de direito devem cursar do 5º ao 9º semestre do ensino superior.