INSS: 14º salário será liberado após antecipação do 13º?

O Governo Federal resolveu, pelo terceiro ano consecutivo, antecipar o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As parcelas serão distribuídas entre abril e maio deste ano. No entanto, com a notícia da antecipação do 13º, os segurados começaram a se questionar sobre a liberação do 14º salário do INSS. Em 2020 a antecipação do calendário do 13º salário foi um dos motivos que levaram a criação da proposta. 14° salário vai ser liberado em 2022? Até o momento, a liberação do pagamento não confirmada, por motivo de que o Projeto de Lei (PL) que discute o benefício extra ainda está em trâmite na Câmara dos Deputados, sendo ainda a primeira casa responsável pela liberação do 14º salário. Após o possível parecer favorável por parte dos deputados, o texto deve ser encaminhado ao Senado Federal, porém, há um percalço. Acontece que os senadores não se mostraram interessados em liberar o novo benefício ao INSS. Isso pode ocasionar na não liberação do salário extra aos aposentados e pensionistas da autarquia. De toda forma, para ser promulgado o projeto ainda iria precisar da sanção do presidente Jair Bolsonaro, que também pode vetar a proposta. Calendário de antecipação do 13° salário do INSS Para quem recebe um salário mínimo 1ª parcela: Final 1: recebe dia 25 de abril;

Final 2: recebe dia 26 de abril;

Final 3: recebe dia 27 de abril;

Final 4: recebe dia 28 de abril;

Final 5: recebe dia 29 de abril;

Final 6 recebe dia 02 de maio;

Final 7: recebe dia 03 de maio;

Final 8: recebe dia 04 de maio;

Final 9: recebe dia 05 de maio;

Final 0: recebe dia 06 de maio. 2ª parcela: Final 1: recebe dia 25 de maio;

Final 2: recebe dia 26 de maio;

Final 3: recebe dia 27 de maio;

Final 4: recebe dia 30 de maio;

Final 5: recebe dia 31 de maio;

Final 6: recebe dia 01 de junho;

Final 7: recebe dia 02 de junho;

Final 8: recebe dia 03 de junho;

Final 9: recebe dia 06 de junho;

Final 0: recebe dia 07 de junho. Para quem recebe mais que o piso nacional 1ª parcela: Final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

Final 2 e 7: recebe dia 03 de maio;

Final 3 e 8: recebe dia 04 de maio;

Final 4 e 9: recebe dia 05 de maio;

Final 5 e 0: recebe dia 06 de maio. 2ª parcela: Final 1 e 6: recebe dia 01 de junho;

Final 2 e 7: recebe dia 02 de junho;

Final 3 e 8: recebe dia 05 de junho;

Final 4 e 9: recebe dia 06 de junho;

