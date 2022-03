INSS alerta sobre golpes envolvendo a Prova de vida

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Prova de vida para o ano de 2022 está suspensa. Sendo assim, é importante que os segurados fiquem atentos com possíveis golpes solicitando o envio de documentos por meio de mensagens como SMS e WhatsApp. É importante saber que o instituto nunca solicita o envio de documentos aos seus beneficiários por meio de mensagens.

Ao cair em um golpe, é recomendado que o segurado registre um boletim de ocorrência e comunique o INSS por meio do número 135, além de informar o banco em que recebe o benefício. Também é possivel definir tentativas de golpe no site http://souweb.economia.gov.br/souweb/preparePesquisaInternauta.do.

Novas regras para a Prova de vida do INSS

Apesar de ter sido suspensa neste ano, a Prova de vida é obrigatória para todos os aposentados, pensionistas e demais cidadãos que recebem o benefício do INSS. Esse procedimento serve para evitar fraudes e garante o pagamento dos recursos a todos os seus beneficiários.

Em fevereiro deste ano, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou uma portaria informando as novas regras para a Prova de vida. Com as alterações, os segurados não precisam mais sair de casa para comprovar que ainda se enquadram no recebimento do benefício, já que o instituto deve começar a utilizar base de dados públicos para comprovação, como votação em eleições e dados de vacinação daquele ano.

As alterações estabelecidas pela portaria devem ser implementadas até o dia 31 de dezembro de 2022. Desse modo, até o final deste ano não haverá bloqueio de pagamentos por falta de comprovação de vida.

Saiba como evitar golpes

Segundo o INSS, qualquer tentativa de contato aos segurados que solicitem o envio de documentos trata-se de um golpe, já que até o final do ano a Prova de vida está suspensa. O instituto ainda informou que os golpistas estão atuando por meio de cartas, e-mail, ligações ou mensagens de celular (WhatsApp ou SMS).

Durante os golpes, os criminosos informam alguns dados pessoais do segurado e solicitam que seja enviada a foto de um documento. O INSS alerta que ao receber esse tipo de mensagem, além de não fornecer informações pessoais, que o segurado comunique o instituto por meio do número 135. Vale ressaltar que o INSS não faz contato com segurados por telefone para realizar a Prova de vida.

O único número utilizado pelo INSS para informar os cidadãos por meio do SMS é o 280-41. Apesar de enviar informações por esse número, o instituto nunca envia links ou solicita documentos por SMS. Sempre que for necessário que o segurado apresente documentos, a convocação é registrada no App “Meu INSS” e pode ser confirmada por meio do telefone 135.

Todas as solicitações feitas pelo INSS utilizam os canais oficiais de atendimento do instituto. Desse modo, para agendamento de serviços ou entrega de documentos é preciso utilizar o aplicativo/site “Meu INSS” ou ir diretamente na agência da Previdência Social (desde que haja um agendamento prévio).