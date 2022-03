INSS: Auxílio de R$ 606 para quem começar a trabalhar em 2022

O auxílio-inclusão pode ser solicitado através dos canais de atendimento do INSS, aplicativo Meu INSS ou nos postos de atendimento do Instituto.

O Auxílio-Inclusão é um benefício pago aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que conseguirem um emprego formal com carteira assinada. Para ter acesso ao benefício é preciso ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, o segurado deve estar com o CPF regularizado e preencher as condições de manutenção do BPC, inclusive quanto à renda familiar. Lembrando que ela não é calculada com a remuneração do trabalho e nem com o valor do Auxílio-Inclusão.

O auxílio-inclusão pode ser solicitado através dos canais de atendimento do INSS, aplicativo Meu INSS ou nos postos de atendimento do Instituto. No mais, para solicitar o benefício o segurado deve se encaixar nos seguintes requisitos:

Comprovar a deficiência por meio de um laudo médico;

Nome fora de restrição de crédito;

Participar de família com renda de até dois salários mínimos;

Ter inscrição atualizada junto ao Cadastro Único do Governo Federal;

Ter inscrição junto ao Regime Geral de Previdência Social ou à previdência municipal/estadual, além de possuir atividade remunerada;

Ter sido beneficiário do BPC (Benefício de Prestação de Continuada) nos últimos cinco anos ou ter sido suspenso nesse período.

Com relação a solicitação do benefício pelo aplicativo, basta:

Acessar o aplicativo “Meu INSS”, disponível para Android ou iOS; Fazer login com seus dados junto ao Meu INSS; Selecionar a opção “Novo Pedido”; Em seguida, digitar qual o serviço ou benefício que deseja consultar; Confira as informações, digite seus dados e selecione a opção avançar.

Após realizar o procedimento, o cidadão pode acompanhar o pedido no próprio aplicativo. O INSS terá até 30 dias úteis para informar o resultado da sua solicitação. Lembrando que o valor do auxílio-inclusão é de R$ 606 em 2022.

Isso porque, o benefício corresponde à metade da remuneração concedida pelo BPC, que é equivalente ao salário mínimo. Vale enfatizar que a medida serve como um incentivo para que os beneficiários retornem ou ingressem no mercado de trabalho.