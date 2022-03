INSS faz alerta sobre nova onda de golpes em contas de segurados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) demonstrou preocupação nesta quarta-feira (10) por causa de uma nova onda de golpes aos seus segurados. De acordo com a autarquia, quadrilhas estariam se aproveitando deste momento de mudanças em regras de benefícios para fazer novas vítimas em todo o país.

O alvo preferencial dos golpistas agora seria a prova de vida. Esse é um procedimento que passou por uma série de mudanças de regras nos últimos meses. Diante disso, membros do INSS estariam com dificuldade de manter as pessoas informadas sobre o assunto. E é justamente diante deste cenário que as quadrilhas estariam em movimentação.

No último mês de fevereiro, o INSS publicou um novo decreto sobre este procedimento. De acordo com a autarquia, o cidadão não precisa mais sair de casa para realizar a prova de vida. A partir de agora, o próprio Instituto analisará a condição do segurado tomando como base as informações já existentes em bancos de dados.

Na prática, o INSS analisará as informações que estão disponíveis em órgãos governamentais para decidir se o cidadão está vivo ou não. Caso eles não encontrem evidências de que o usuário não morreu, eles irão realizar visitas nas casas dessas pessoas antes de aplicar qualquer tipo de cancelamento.

Essas regras passarão por uma implementação total até o final deste ano. De todo modo, o Instituto afirma que até lá ninguém terá o benefício suspenso por falta de prova de vida. Isso quer dizer, portanto, que o INSS não envia nenhuma mensagem de urgência para a realização deste procedimento.

O golpe

Ainda de acordo com o INSS, não existe uma operação padrão por parte dos golpistas. De qualquer forma, o Instituto afirma que na maioria dos casos as quadrilhas entram em contato com o cidadão através de meios digitais como WhatsApp ou SMS, por exemplo.

Nesta mensagem, eles enviam algumas informações pessoais para o cidadão e pedem para que eles tirem uma foto dos seus documentos e enviem pelo WhatsApp. A quadrilha também costuma pedir para que o usuário faça isso com urgência para “não perder o benefício”.

O INSS afirma que não faz esse tipo de pedido em nenhuma ocasião. A autarquia também afirma que não realiza ligações e pede para que os usuários realizem uma prova de vida neste momento. Trata-se, portanto, de um golpe.

INSS dá dicas de como se proteger

Diante desta situação de aumento no número de denúncias de golpes, o INSS decidiu divulgar uma lista com recomendações para que as pessoas evitem cair nestas fraudes neste momento.

A primeira dica é desligar o celular por 10 minutos depois de receber a mensagem que pede o envio dos seus documentos. É que em caso de golpe, essa quadrilha terá mais dificuldades de roubar dados do telefone caso ele não esteja ligado.

O INSS também informa que nunca envia links ou pede fotos de documentos pessoais dos seus segurados. Então se o cidadão recebe uma mensagem com esta solicitação, precisa entender que há uma grande chance de se tratar de um golpe.