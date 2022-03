INSS faz parceria para envio de dados para o Governo

O Ministério da Cidadania e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fizeram uma parceria e estão compartilhando dados nas últimas semanas. Acontece que a pasta é responsável pelos pagamentos do Auxílio Brasil. Já a autarquia paga as parcelas do Seguro Defeso para os pescadores. E esse é o motivo do envio de dados.

Acontece que o Governo Federal decidiu que as pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil não podiam acumular o dinheiro do benefício com o Seguro Defeso. Pelo que se sabe até aqui, isso vai contra as regras do programa em questão. Por isso, eles decidiram suspender a quantia do projeto por esse período.

Para quem não sabe, o Seguro Defeso é um programa previdenciário que vai para pescadores que são proibidos de pescar durante o período da piracema em suas regiões. Quando isso acontece, eles passam a ganhar esse montante do INSS como maneira de tentar atenuar a falta de renda gerada pela proibição da pesca.

O Governo achou melhor suspender os pagamentos do Auxílio Brasil para essas pessoas durante este período de tempo. No entanto, assim que o Seguro Defeso chegar ao fim, eles voltam para o programa imediatamente. Não há necessidade de se fazer um novo pedido ou uma nova inscrição.

Para tentar facilitar essa questão, o Ministério da Cidadania decidiu fazer uma espécie de parceria com o INSS. A ideia é que a autarquia envie as informações necessárias para a pasta a fim de descobrir quem são as pessoas que estão recebendo esse benefício e assim começar o processo de suspensão do projeto.

Falhas no Seguro Defeso

De acordo com relatos nas redes sociais, muita gente está recebendo a notificação de suspensão do Auxílio Brasil sem nunca ter recebido o Seguro Defeso. Esses cidadãos alegam que estariam sendo vítimas de uma injustiça.

Segundo a maioria desses relatos, o erro estaria acontecendo apenas com essa notificação. Eles afirmam, em sua maioria, que os pagamentos do Auxílio Brasil estariam caindo normalmente mesmo depois da chegada dessa mensagem.

Se o dinheiro não caiu para você mesmo que você não receba o Seguro Defeso, então a saída é entrar em contato com o Ministério da Cidadania, com o INSS e até mesmo com a Caixa Econômica Federal para entender o que aconteceu de fato com o seu perfil específico.

O programa

A ideia inicial do Auxílio Brasil, aliás, é ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social neste momento no país. Neste sentido, o objetivo é basicamente o mesmo que se via no antigo Bolsa Família.

De acordo com as informações oficiais, algo em torno de 3,5 milhões de pessoas entraram no programa em questão desde o início dos pagamentos deste ano. Ao todo, o projeto atendeu cerca de 18 milhões em fevereiro.

Para o mês de março, o Governo ainda não divulgou quantos usuários irão receber o benefício em questão. Portanto, o que se sabe mesmo é que os cidadãos que já estão na folha de pagamento não irão precisar fazer nenhum tipo de pedido de renovação. A inscrição é automática.