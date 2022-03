INSS: NOVO golpe pelo WhatsApp

Um novo golpe surgiu e vem sendo aplicado por criminosos e quem faz o alerta é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os criminosos podem fazer a situação parecer bem convincente, por isso, é importante saber como o golpe funciona e como se proteger.

Como o golpe é aplicado?

Com a imagem da Helô (assistente virtual do INSS), os criminosos entram em contato com a vítima, geralmente, pelo WhatsApp. Depois disso, pode ser informado até alguma informações da pessoa e depois o número de protocolo.

A prática faz com que muitas pessoas acreditem que de fato a comunicação é oficial e realizada pelo INSS, quando tudo já foi bem arquitetado pelos criminosos e é um golpe.

Depois disso, os criminosos podem te pedir informações pessoais e até fotos de documentos, o que coloca a segurança das informações em risco.

O INSS não entra em contato pelo WhatsApp e muito menos por meio da Helô. Apesar da assistente virtual existir ela programa para responder perguntas de quem envia mensagens, como uma espécie de plantão de dúvidas.

Sabendo disso, a recomendação é que você bloquei qualquer contato que alegue ser a Helô. A assistente nunca vai entrar em contato seja qual for o aplicativo, ela é programada para responder e não para iniciar uma conversa.

Como evitar cair no golpe do INSS?

Para evitar cair neste golpe, a primeira coisa de que é preciso saber é: a Helô, assistente virtual do INSS, não entra em contato com ninguém e solicita informações, dados pessoais ou fotos de documento. Além disso, qualquer contato deste tipo deve ser bloqueado.

Já, de maneira geral, é importante que você desconfie de qualquer contato, mesmo que informações pessoais sejam informadas, já que recentemente aconteceu um grande vazamento de dados.

O vazamento aconteceu por meio do Pix, o que fez com que muitas pessoas se questionassem se continuar a utilizar o sistema de pagamento instantâneo é seguro – saiba mais no artigo especial.

Caso caia em algum golpe parecido, o recomendado é que você registre um boletim de ocorrência.

Outra ação importante para se proteger de golpe é sempre conhecer os mais comuns, você pode conferir informações sobre eles no nosso portal.

