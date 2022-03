INSS: pagamentos de março LIBERADOS; veja calendário

Os benefícios liberados na última sexta-feira, 25 de março, foram destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo com Número de Identificação Social (NIS) final 1.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu início, recentemente, aos pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas referentes ao mês de março.

Os benefícios liberados na última sexta-feira, 25 de março, foram destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo com Número de Identificação Social (NIS) final 1.

Vale lembrar que o calendário de pagamentos considera apenas o número final do cartão de benefício, sem levar em conta o último dígito verificador.

Atualmente, cerca de 36 milhões de segurados aptos a receberem benefícios do INSS recebem um salário mínimo. Para os segurados da instituição que recebem o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 este ano.

Já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS com valores acima do salário mínimo, tiveram reajuste de 10,16% na remuneração, passando o teto dos benefícios de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Calendário do INSS em 2022

Veja a seguir o calendário completo do INSS em 2022:

Para quem recebe um salário mínimo

FINAL MAR ABR MAI JUN JUL 1 25/mar 25/abr 25/mai 24/jun 25/jul 2 28/mar 26/abr 26/mai 27/jun 26/jul 3 29/mar 27/abr 27/mai 28/jun 27/jul 4 30/mar 28/abr 30/mai 29/jun 28/jul 5 31/mar 29/abr 31/mai 30/jun 29/jul 6 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago 7 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 8 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago 9 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 0 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ 1 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez 2 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez 3 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez 4 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez 5 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez 6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Para quem recebe acima do salário mínimo

FINAL MAR ABR MAI JUN JUL 1 e 6 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago 2 e 7 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 3 e 8 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago 4 e 9 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 5 e 0 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ 1 e 6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 2 e 7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 3 e 8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 4 e 9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 5 e 0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Como consultar benefícios

Há três formas simples para consultar o seu benefício. Confira abaixo:

O benefício pode ser consultado de forma rápida através da central de atendimento por telefone, no número 135 . Na ligação, será solicitado o número do CPF . Após isso, basta confiramar as principais informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

. Na ligação, será solicitado o número do . Após isso, basta confiramar as principais informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h; A consulta do seu pagamento também pode ser realizada através do site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique na opção de “Extrato de Pagamento”. Imediantamente o segurado terá acesso ao seu extrato e mais detalhes sobre seu benefício;

Após fazer o login, na tela inicial, clique na opção de “Extrato de Pagamento”. Imediantamente o segurado terá acesso ao seu extrato e mais detalhes sobre seu benefício; O pagamento do seu benefício também pode ser consultado por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. O acesso é basicamente o mesmo que feito pelo site. Após fazer o login, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados.