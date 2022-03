INSS retoma atendimento presencial sem agendamento. O que muda?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está retomando aos poucos o atendimento presencial sem agendamento prévio para todos os serviços da autarquia. A partir de agora, eles não irão mais exigir agendamento prévio para a maioria dos casos. Mas calma. Não é uma mudança que está valendo para todos os níveis.

De acordo com as informações oficiais, a ideia aqui é fazer com que esse processo se conclua apenas no próximo dia 14 de abril. Pelo menos é isso o que diz a portaria sobre o tema que passou por uma publicação no Diário Oficial da União (DOU). O detalhamento dessas regras aconteceu ainda na última quarta-feira (2).

Talvez o leitor esteja se perguntando porque então alguns serviços presenciais já estão acontecendo desde já. Explica-se: desde o início da pandemia, o INSS suspendeu todos os atendimentos presenciais, o que só começou a mudar de fato a partir do final do último ano de 2020, mas com restrições.

Até aqui, eles só estavam aceitando a possibilidade de atendimento presencial depois de um agendamento prévio. Então não adianta nada chegar em uma agência do INSS neste momento sem ter feito nenhum tipo de aviso antes. O cidadão vai perder a viagem e não vai ser atendido. É justamente isso que muda a partir do dia 14 de abril.

O que ainda está faltando resolver neste momento é a questão das agências que estarão aptas a receberem essa demanda. O INSS deverá fazer essa divulgação em breve. Acontece que mesmo depois da chegada das vacinas contra a Covid-19, ainda existe uma preocupação com aglomerações de usuários nestes locais.

Filas do INSS

Neste sentido, há uma questão que está tirando o sono de muita gente dentro do INSS. As filas nas agências estão no centro da discussão agora. A autarquia afirma que elas não irão acontecer, mas não explica de que forma será feito.

Ao liberar a possibilidade de atendimento sem agendamento, o INSS perde a possibilidade de controlar quem chega e em qual hora vai chegar. É justamente por isso que existe essa preocupação por parte de muita gente. É importante esperar para ver o que vai acontecer.

A situação fica ainda um pouco mais grave quando se sabe que boa parte dos usuários do INSS são idosos. Pessoas que estão aposentadas são normalmente as que possuem uma idade mais avançada. São normalmente elas que acabam sendo mais afetadas, em regra, pela Covid-19.

O outro lado

Entretnto, há ainda uma segunda questão. Ao liberar o atendimento presencial sem agendamento, o INSS passa a abrir caminho para as pessoas que não possuem familiaridade com meios digitais.

Existe uma massa da população, por exemplo, que não tem acesso a internet, por exemplo. Além disso, em várias áreas do país, os cidadãos também não possuem sinal de celular. O que complica ainda mais a situação.

O fato é que até o próximo dia 14 de abril o INSS deverá dar mais detalhes sobre essa situação. A tendência natural é que eles expliquem como vai funcionar todo esse plano de liberação. Agora é aguardar para saber o que vai acontecer.