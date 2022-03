INSS segue com pagamentos até esta quarta-feira, 09! Veja o calendário atualizado

INSS segue com pagamentos até esta quarta-feira, 09 de março. O calendário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue sendo pago neste início de mês, mas o limite é até hoje.

O INSS alterou a data de pagamento após o feriado de carnaval. Os beneficiários com valores acima do salário mínimo só começaram a receber na última quinta-feira, 03 de março e, por conta disso, o calendário referente ao mês de fevereiro seguirá até esta quarta-feira, 09 de março.

Conforme informado aqui pelo Notícias Concursos, os segurados do INSS, o que inclui os aposentados e pensionistas, não podem receber valores menores que um salário mínimo (R$1.212 neste ano de 2022), seguindo o que prevê os artigos da Constituição. Ademais, não vão poder receber valores acima do teto do INSS, que atualmente está em R$ 7.087,22.

Embora não seja uma aposentadoria, o Instituto também é responsável pelo pagamento mensal do Benefício de Prestação Continuada (BPC), os beneficiários atualmente recebem por mês R$ 1.212.

Com relação aos pagamentos, ocorrem segundo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), considerando o número antes do traço. Confira o cronograma a seguir.

Calendário do INSS

Para quem recebe um salário mínimo

Final 1 – 21 de fevereiro;

Final 2 – 22 de fevereiro;

Final 3 – 23 de fevereiro;

Final 4 – 24 de fevereiro;

Final 5 – 25 de fevereiro;

Final 6 – 03 de março;

Final 7 – 04 de março;

Final 8 – 07 de março;

Final 9 – 08 de março;

Final 0 – 08 de março.

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final 1 e 6 – 03 de março;

Final 2 e 7 – 04 de março;

Final 3 e 8 – 07 de março;

Final 4 e 9 – 08 de março;

Final 5 e 0 – 09 de março.

O próximo pagamento do INSS a aposentados, pensionistas e demais segurados começa no dia 25 de março e termina em 7 de abril.

14º salário

O pagamento do 14º salário emergencial do INSS também já foi definido. Todavia, vale mencionar que a proposta ainda está em trâmite na Câmara dos Deputados. Caso aprovada no Planalto, será repassado para os mesmos segurados que têm direito ao 13º.

O calendário de pagamentos do novo benefício foi definido pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que estabeleceu:

Pagamento referente a 2020: será pago em março de 2022;

Pagamento referente a 2021: será pago em março de 2023.

Cabe salientar que o projeto que trata a criação do 14º salário foi elaborado ainda em 2020. O texto solicitava a liberação do benefício em 2020 e 2021. No entanto, devido ao atraso da movimentação, foi transferido para as datas mencionadas acima.

Após o possível parecer favorável da Câmara, o texto deve ser encaminhado ao Senado Federal, que caso o aprove sem mais alterações, seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode vetar a iniciativa.