INSS: Segurados terão acesso ao 13° a partir de abril

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber o 13° salário a partir de abril. Novamente, o Governo Federal resolveu antecipar o calendário de pagamento do salário extra.

A intenção é impulsionar a economia brasileira contemplando cerca de 30,5 milhões de pessoas, com um montante total de R$ 56,7 bilhões. Recebem o benefício os segurados que ganham os seguintes abonos:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente; e

Auxílio-reclusão.

Entretanto, ficam de fora dos pagamentos do 13º salário as pessoas que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Isso porque o BPC é um programa assistencial do governo.

Pagamento do 13º salário do INSS

O pagamento do 13º salário ocorrerá em duas parcelas, sendo a primeira distribuída a partir de abril e a segundo a partir de maio. Normalmente ambas as parcelas são de 50% do benefício do segurado, havendo exceção apenas quando é declarante do Imposto de Renda.

Confira o calendário a seguir divido em dois grupos:

1ª parcela para quem ganha um salário mínimo

Final 1: recebe dia 25 de abril;

Final 2: recebe dia 26 de abril;

Final 3: recebe dia 27 de abril;

Final 4: recebe dia 28 de abril;

Final 5: recebe dia 29 de abril;

Final 6 recebe dia 02 de maio;

Final 7: recebe dia 03 de maio;

Final 8: recebe dia 04 de maio;

Final 9: recebe dia 05 de maio;

Final 0: recebe dia 06 de maio.

2ª parcela para quem ganha um salário mínimo

Final 1: recebe dia 25 de maio;

Final 2: recebe dia 26 de maio;

Final 3: recebe dia 27 de maio;

Final 4: recebe dia 30 de maio;

Final 5: recebe dia 31 de maio;

Final 6: recebe dia 01 de junho;

Final 7: recebe dia 02 de junho;

Final 8: recebe dia 03 de junho;

Final 9: recebe dia 06 de junho;

Final 0: recebe dia 07 de junho.

1ª parcela para quem ganham mais que o piso

Final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

Final 2 e 7: recebe dia 03 de maio;

Final 3 e 8: recebe dia 04 de maio;

Final 4 e 9: recebe dia 05 de maio;

Final 5 e 0: recebe dia 06 de maio.

2ª parcela para quem ganham mais que o piso

Final 1 e 6: recebe dia 01 de junho;

Final 2 e 7: recebe dia 02 de junho;

Final 3 e 8: recebe dia 05 de junho;

Final 4 e 9: recebe dia 06 de junho;

Final 5 e 0: recebe dia 07 de junho.