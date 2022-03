INSS: veja como buscar os serviços no aplicativo Meu INSS

As atividades das agências do INSS devem retornar no dia 2 de março (quarta-feira), a partir das 14h. No entanto, vale ressaltar que os serviços do site ou aplicativo Meu INSS estão disponíveis.

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão buscar os serviços da autarquia após o recesso de funcionamento devido ao feriado de Carnaval. As atividades das agências do INSS devem retornar hoje, dia 2 de março (quarta-feira), a partir das 14h. No entanto, vale ressaltar que os serviços do site ou aplicativo Meu INSS estão disponíveis. Veja também: Novo saque do FGTS: Pagamentos começam após o carnaval; confira Pagamentos do INSS durante o carnaval Os pagamentos dos benefícios também foram suspensos durante o período de Carnaval. Aqueles que ainda não receberam o seu abono devem aguardar a liberação conforme o calendário do INSS. Confira a seguir: Benefício equivalente a um salário mínimo FINAL FEV 1 21/fev 2 22/fev 3 23/fev 4 24/fev 5 25/fev 6 03/mar 7 04/mar 8 07/mar 9 08/mar 0 09/mar Benefício superior ao salário mínimo FINAL FEV 1 e 6 03/mar 2 e 7 04/mar 3 e 8 07/mar 4 e 9 08/mar 5 e 0 09/mar Funcionamento pelo Meu INSS Os beneficiários podem recorrer a alguns serviços disponibilizados no site ou aplicativo Meu INSS. Basta fazer o login e buscar pelo o que deseja. Para isso: Acesse o site ou o aplicativo do Meu INSS; Clique em “Crie sua conta Gov.br”; Selecione uma das opções de cadastro disponíveis; Preencha os campos com as informações de cadastro solicitadas; Crie uma senha pessoal segura; Confirme os dados pessoais; e Faça login no sistema. Serviços disponíveis no Meu INSS Agendar prova de vida;

Alterar local ou forma de pagamento;

Aposentadoria por Idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Auxílio-doença;

Benefícios Assistenciais;

Cadastrar ou renovar procuração ou representante legal;

Certidão de tempo de contribuição;

Consulta de benefícios;

Pensão por morte;

Recurso e revisão;

Salário maternidade;

Solicitar pagamento de benefício não recebido. Veja o que é sucesso na Internet: