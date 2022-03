INSS volta a agendar atendimento presencial para aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a permitir o agendamento de atendimentos em agências. De acordo com as informações oficiais, essa retomada acontece desde esta última segunda-feira (14) e atinge todas as pessoas que precisam de qualquer tipo de atendimento do Instituto.

O cidadão poderá, por exemplo, fazer o agendamento para atendimento presencial sobre aposentadoria, pensão e todos os demais benefícios concedidos pelo INSS. Qualquer usuário pode agendar uma data e um horário através do site ou mesmo app do sistema do Meu INSS. Outra opção é ligar para o número 135.

Desde o final do ano passado, o INSS começou um processo regular de reabertura total das agências depois da chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil. Por causa do temor da propagação da Covid-19, vários locais que serviam para atendimento presencial no Instituto fecharam as portas momentaneamente.

O INSS lembra ainda que a liberação da possibilidade de atendimento presencial para novos serviços não impede que o cidadão possa seguir usando os meios digitais para fazer isso. Hoje, de acordo com as informações oficiais, existem 91 serviços à disposição do cidadão para que ele possa fazer o acesso de maneira remota.

Da mesma forma, todos os serviços que só poderiam ser realizados pela internet, passam agora a ter a opção de atendimento presencial também. De acordo com o INSS, é importante prestar atenção nesse processo de agendamento porque nem todas as agências poderão retornar ao atendimento presencial neste momento.

Atendimentos presenciais

O INSS também explicou que os atendimentos presenciais não devem começar agora, mas apenas a partir do próximo mês de abril. Essa reabertura acontecerá de forma escalonada. Então nem todas as agências abrirão ao mesmo tempo.

“Estamos reestruturando o nosso atendimento. A partir de agora, todos os serviços prestados pelo INSS já estão disponíveis para agendamento prévio pelo segurado. A partir de abril, as agências do INSS voltarão a atender a demanda espontânea”, disse o Presidente do INSS, José Carlos Oliveira.

“E quem deverá ser atendido na demanda espontânea? O cidadão que não tem acesso ao Meu INSS e também tem dificuldade de ligar para o 135. Aquele que não tem acesso e tem dificuldade, pode procurar uma agência da Previdência”, completou ele.

Agências fechadas no INSS

O sistema de atendimentos presenciais do INSS foi completamente prejudicado por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com as informações oficiais, no final de março, todas as agências fecharam.

Por causa disso, a fila de atendimento para determinados serviços cresceu. Quem precisava fazer uma perícia médica para ter acesso a um auxílio-doença, por exemplo, teve que esperar mais tempo do que o normal.

Em outubro de 2020, o Governo Federal anunciou a retomada dos atendimentos nas agências. Entretanto, isso aconteceu de forma gradual. Neste momento, o INSS tenta retomar esses serviços de forma total. Todo o processo de reabertura será noticiado aos poucos nos canais oficiais do próprio Instituto.