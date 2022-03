Instituição beneficente é arrombada e roubada em Nazaré; prejuízo é estimado em R$ 8 mil

Foto: Reprodução/TV Bahia



A Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM) foi invadida e roubada na madrugada desta quinta-feira (31) no bairro de Nazaré. De acordo com informações da TV Bahia, os suspeitos entraram por uma janela do último andar do prédio.

As câmeras de segurança estavam desligadas, porém o alarme foi acionado no momento do crime. Foram levados computadores, notebooks, alimentos e todo o sistema de alarme. O prejuízo alcança a quantia de R$ 8 mil. A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A IBCM atua em Salvador desde 1989, auxiliando famílias e pacientes portadores do vírus HIV/AIDS.