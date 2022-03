Instituto de Desenvolvimento e Gestão abre NOVOS empregos

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão, organização sem fins lucrativos, abre novos empregos em estados do Brasil. As oportunidades são para candidatos que possuem todas as qualificações que exigem os cargos. Acompanhe mais informações!

Instituto de Desenvolvimento e Gestão anuncia novas vagas de emprego

Fundado no ano de 2001, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão é especialista em gerenciar programas ambientais e centros culturais públicos. Possuindo uma ampla capacidade de articulação tanto internacional quanto nacional, a companhia dá suporte para a manutenção e implantação de todos os seus projetos.

Devido a pandemia da COVID 19, grande parte dos profissionais estão exercendo suas funções de forma home office, bem como todo o processo seletivo e entrevistas que serão realizadas de forma virtual, a fim de priorizar a saúde e bem estar de todos os participantes.

Acompanhe as vagas disponíveis e localidades que serão exercidos os cargos:

Engenheiro de Dados (Rio de Janeiro);

Analistas de Expografia e Produção Júnior (Rio de Janeiro);

Analistas de Ti Pleno (Rio de Janeiro);

Assistente de Produção – Horista (Rio de Janeiro);

Assistente de Compras (Recife);

Assessor de Comunicação (Rio de Janeiro);

Auxiliares de Atendimento PCD (Rio de Janeiro);

Analistas de Compliance Pleno (Rio de Janeiro);

Educadores – Intérprete Libras (São Paulo);

Coordenadores de Departamento Pessoal (Rio de Janeiro).

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções oferecidas pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão, os profissionais deverão consultar todas as exigências do cargo pretendido antes de finalizar sua candidatura. Todas as informações e inscrições poderão ser realizadas através da página de inscrições.

