Instituto JCPM está com 140 vagas abertas para cursos gratuitos

Foto: Divulgação O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que atua nos bairros do entorno do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, está com 140 vagas abertas para cursos gratuitos, com foco na elevação da escolaridade e qualificação profissional de jovens.

As vagas são para “Redação: entrevistas, seleções e mercado de trabalho”, “Roteiro e Criação de Podcast”, “Inteligência Emocional”, “Atualiza na sua empregabilidade”, no Instituto do Salvador Shopping e o “Multidisciplinar” para os dois Institutos, curso que engloba comunicação, matemática, informática e teatro.