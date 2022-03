Instituto Rio Branco divulga novo edital de Concurso público: Até R$19 mil

O Instituto Rio Branco faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2022) de concurso público que tem por objetivo o preechimento de 34 vagas no cargo de terceiro-secretário da carreira de diplomata, com remuneração inicial é equivalente a R$ 19.199,96.

Para concorrer a função, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de nível superior, idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, dentre outros requisitos que constam no edital.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 22h do dia 20 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Iades. O valor da inscrição está fixado em R$ 224,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito; A segunda etapa será constituída de prova de língua portuguesa e inglesa, na data provável de 30 de abril de 2022, e por fim provas de história do Brasil, de política internacional, de geografia, de economia, de direito, de língua espanhola e língua francesa.

As avaliações serão aplicadas no dia 17 de abril de 2022, nas 26 capitais da Federação e no Distrito Federal. O concurso é válido por 60 dias, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022