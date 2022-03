Integrantes da Calcinha Preta terão acompanhamento psicológico em retorno aos palcos

“Estamos sentindo os cantores e falando sobre os sentimentos. Eles terão um acompanhamento com psicólogos. A gente sabe que o primeiro show será o mais difícil. Não dá para marcar uma data sem saber se a voz vai sair, se eles estarão descansados. A vida tem que continuar, é assim que se ameniza a dor”, contou.

Além do show em Mata Roma, a banda se apresenta no dia 12 de março em Palmares, em Pernambuco. Nas redes sociais, o grupo, que já anunciou que Paulinha não será substituída, pediu o apoio do público no recomeço:

“Precisamos recomeçar, pelo amor que sempre vai existir em nosso coração e nas músicas que a Abelha eternizou. Contamos com o apoio de todos nesta retomada, principalmente por parte dos fãs: a voz de vocês nos ajudará a ecoar ainda mais a história da banda, as nossas canções e o amor pela eterna Paulinha”.